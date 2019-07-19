Havuz farkıyla önde: Saray basınında tuhaf imam hatip reklamı

Anadolu Ajansı, Yeni Akit ve Sabah, bugün yaptıkları bir haberde imam hatip liselerini övmek için ilginç bir gerekçe buldu. AA yaptığı haberde 2019-YKS’de ilk 100’e girenlerin 17’sinin imam hatip mezunu olmasını imam hatiplerin üstün başarısı olarak görmeyi tercih etti.

AA, Yeni Akit ve Sabah yaptıkları haberde imam hatipleri övmek için YKS’de ilk 100’e girenler arasındaki imam hatip öğrencilerinin tek tek isimlerini ve sıralamalarını verdi. 17 imam hatip mezununun haberi AA’da ‘İmam hatip liselilerin YKS başarısı’ başlığıyla verildi.

Haberlerin hiçbirinde ülkedeki zorunlu imam hatipleştirme ve imam hatiplere verilen kaynaklardan bahsedilmedi.

61 ŞEHİRDE SINAVLA ALAN LİSELER ARASINDA ANADOLU LİSESİNDEN ÇOK İMAM HATİP VAR

MEB’in 2018’de lise giriş kılavuzundaki 1367 'nitelikli okul' listesinde, 222 Anadolu lisesine karşılık 298 imam hatip lisesi bulunuyordu.

İstanbul’daysa 4 okuldan 1’i imam hatip lisesi. İstanbul’da bulunan 801 lisenin yüzde 24,5’i imam hatip lisesiyken, Kadıköy, Pendik ve Üsküdar ilçelerinde 6’şar imam hatipin sınavla öğrenci aldığı belirtilirken, Çekmeköy, Esenler, Sancaktepe ve Şile ilçelerinde hiç anadolu lisesi bulunmuyor.

İSTANBUL’DA SADECE 12 FEN LİSESİ VAR

Velilerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği fen lisesi sayısı ise oldukça düşük. İstanbul’da sınavla öğrenci alan fen lisesi sayısı yalnızca 12. 39 ilçenin 28’inde hiç fen lisesi yok. Fen lisesi yalnızca Bağcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Silivri, Şile ve Üsküdar’da bulunuyor.

Bu liseler dışında İstanbul’da 3 sosyal bilimler lisesi ve iki çok programlı lise de sınavla öğrenci alıyor.

FEN LİSELERİNE 40 MİLYON LİRA, İMAM HATİPLERE 550 MİLYON LİRA

2018’de MEB, Türkiye genelinde imam hatip liselerinin yapımına 550 milyon lira ayırırken inşaatları devam eden Anadolu liselerine 380 milyon, fen liselerin ise sadece 40 milyon lira kaynak ayırmıştı.