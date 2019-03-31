Havana'da Hemingway merkezi açıldı

Ernest Hemingway'in eserlerini korumayı ve yaymayı amaçlayan restorasyon merkezi Küba Ulusal Kültür Varlıkları Konseyi ve ABD'nin Finca Vigia Vakfı işbirliğiyle açıldı.

Ünlü yazar Ernest Hemingway'in eserlerini korumak ve yaymak için Havana'da dün bir restorasyon merkezi açıldı.

Restorasyon merkezi Hemingway'in 21 yıl yaşadığı ve bazı önemli eserlerini de yazdığı, Havana'nın çeperlerindeki San Francisco de Paula'daki Finca Vigia'da açıldı.

1954'te Nobel Edebiyat Ödülü alan Hemingway'in yaşadığı ev, ağaçların gölgesinde havadar İspanyol tarzı bir ev ve 6 hektarlık bir alana yayılıyor. Restorasyon merkezi Küba Ulusal Kültür Varlıkları Konseyi ve ABD'nin Finca Vigia Vakfı ortaklığıyla kuruldu.

Küba – ABD ilişkilerinin iyileşmesini savunan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Jim McGovern açılışta yaptığı konuşmada, “Birlikte olduğumuzda, birlikte çalıştığımızda, olumlu ve mennuniyet verici şeyler yapabiliyoruz” diye konuştu.

Hemingway “Çanlar Kimin İçin Çalıyor”un yayımlanmasından bir yıl önce 1939'da Finca Vigia'ya yerleşmiş ve yerel akademisyenlere göre, “Yaşlı Adam ve Deniz”, “Paris bir Şenliktir” gibi eserlerini burada yazmıştı. Küba devriminden bir yıl sonra, 1960'ta Küba'dan ayrılan ünlü yazar kısa bir süre sonra Idaho'da intihar etmişti.

BİNLERCE KRİTİK DOKÜMAN

Yazar Küba'da kimi kitaplarının elyazmalarından mektuplarına, fotoğraflardan notlu kitaplara binlerce doküman bırakmıştı.

Restorasyon merkezinin mali destekçileri arasında Ford Vakfı, American Express Philanthropy ve AT&T vakfı gibi vakıflar bulunuyor.

Küba Ulusal Kültür Varlıkları Konseyi ve Finca Vigia Vakfı daha önce Hemingway'in mirasını korumak ve yaymak için üç işbirliği anlaşması imzalamıştı.