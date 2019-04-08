Havaalanı operasyonunun bedeli: 4 bin 500 kişi işsiz

TAV, 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi. İşten çıkarmaların Atatürk Havalimanının kapatılıyor olması nedeniyle "normal" olduğu söyleniyor. Kasım ayında soL'da bu konuyla ilgili çıkan haberleri TAV yalanlamıştı.

TAV'ın borsaya gönderdiği açıklamada Atatürk Havaalanı operasyonlarının durmasıyla birlikte 4 bin 500 kişinin işten çıkarılacağı belirtildi. Açıklamada çıkarılacak işçilere tazminat olarak toplamda 204 milyon TL ödeme yapılacağı kaydedildi.

Euronews Türkçe'ye konuşan bir TAV yetkilisi, Atatürk Havaalanı'nın kapatılıyor olması nedeniyle söz konusu işten çıkarmaların normal olduğunu belirterek açıklamaya doğruladı.

İşten çıkarma iddiaları Kasım ayında gündeme gelmiş ve TAV bunu yalanlamıştı. Yeni havalimanının açılmasıyla beş bin kadar kişinin işten çıkarılacağı yönündeki soL'un haberiyle ilgili TAV tarafından soL'a gönderilen açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylenerek şöyle denilmişti:

"TAV Havalimanları olarak, işletmecisi bulunduğumuz İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasından dolayı yürütülen süreçleri şeffaf bir şekilde tüm paydaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu kapsamda, talep eden çalışanlarımızın yeni havalimanına transferi için işletmeci İGA şirketiyle işbirliği yaptığımızı, şirketimiz ve iştiraklerimiz içinde bulunan açık ve açılacak pozisyonları çalışanlarımızın değerlendirmesine sunduğumuzu, çeşitli kereler kamuoyuna açıkladık. TAV gibi kurumsal bir firmanın ayrılacak çalışanlarımızın haklarını vermemesiyse düşünülemez.

TAV, Türkiye’nin en fazla çalışılmak istenen şirketleri arasındadır ve çalışanlarımız bizim entelektüel sermayemiz, bir diğer deyişle en önemli sermayemizdir."