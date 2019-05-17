Hatice Cengiz: Kaşıkçı ile birlikte ABD'nin değerleri de öldürüldü

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Temsilciler Meclisi’nde konuştu. Cengiz 2 Ekim'de Kaşıkçı ile birlikte 'ABD'nin özgürlük değerleri'nin de öldürüldüğünü savundu.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı olarak tanınan Hatice Cengiz, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin İnsan Hakları Alt Komitesi’nde yapılan oturumda konuştu.

Daha önce Arap basınında MİT ajanı olduğuna yönelik iddialara yer verilen Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı ile nasıl tanıştığını ve cinayet gününü anlattı.

Kaşıkçı’nın evlilik evrakları için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili Cengiz, “Öldürülen sadece Cemal değildi aynı zamanda burada konuştuğumuz değerlerdi, ABD'nin özgürlük değerleriydi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın cinayetin ardından kendisini davet ettiğini söyleyen Cengiz, hâlâ Trump’la görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Kaşıkçı cinayetinin ardından Trump’ın olayın çözüleceğini söylediğini, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi’nin de bu olayın "kabul edilemez" olduğunu söylediğini ifade eden Cengiz “Bu kadar ay sonra hiçbir şey yapılmadı. Bu yüzden buradayım” dedi.

ABD’nin uluslararası soruşturmayı Kongre bünyesinde yapabileceğini, Trump’ın da Suudi Arabistan ile ilişkilerini bir kenara koyarak cinayetin hesabını sorabileceğini söyleyen Cengiz, “ABD, Suudi Arabistan'a bu cinayeti sorup cevaplarını kamuoyu ile paylaşabilir. Müttefik olmak sadece çıkar ilişkileri değildir; müttefik olmak yeri geldiğinde bu cinayetin sebebini ve ne olduğunu bütün dünyaya sorabilecek cesareti de gerektirir” diye konuştu.

Öte yandan oturumda katılan Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar da, "Kaşıkçı'nın acısını derinden hissediyorum. Kongre olarak elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz" dedi.