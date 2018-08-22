Hatemi'den ABD'ye: İran'a en ufak zarar verilirse İsrail hedef alınacak

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine yanıt veren İran'ın önde gelen mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, 'İran'la savaşın bedeli, Amerika için çok büyük olur. Bu ülkeye ve devlete en ufak bir zarar verirlerse, kendilerinin ve bölgedeki ana müttefikleri İsrail'in hedef alınacağını biliyorlar' dedi.

İran'ın önde gelen mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, başkent Tahran'da Kurban Bayramı hutbesinde, nükleer anlaşmadan çıkan ve yeniden yaptırım uygulamaya başlayan ABD'yi hedef aldı.

Reuters'in Mizan haber ajansından aktardığına göre Hatemi, ABD'ye "İran'a saldırırsanız, bölgedeki müttefikleriniz —İsrail de dahil- hedef alınacak" uyarısı yaptı.

Ancak Reuters'ın daha sonra geçtiği haberde, Hatemi'nin sözleri şu şekilde düzeltildi: "İran'la savaşın bedeli, Amerika için çok büyük olur. Bu ülkeye ve devlete en ufak bir zarar verirlerse, kendilerinin ve bölgedeki ana müttefikleri İsrail'in hedef alınacağını biliyorlar."

Hatemi "Amerikalılar, masada onlar ne söylüyorsa kabul etmemiz gerektiğini söylüyor. O zaman bunun adı müzakere değil diktatörlük. İslam Cumhuriyeti ve İran halkı bu diktatörlüğe karşı gelecek" ifadelerini kullandı.