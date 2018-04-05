Haseke'den bin 500 sivil Suriye ordusuna katıldı

Haseke'den büyük sivil gruplarının Suriye ordusuna katılmakta olduğu bildiriliyor.

ABD destekli güçlerin kontrolündeki Haseke ve Kamışlı'dan çok sayıda sivilin Suriye ordusuna katıldığı belirtiliyor.

Al Masdar'ın haberine göre katılımlar son günlerde artarken, orduya katılan sivil sayısının bin 500 olduğu bildiriliyor.

Orduya katılan sivillerin büyük kısmının geçmişte askerden kaçmış olduğu ya da Suriye krizinin başlangıcında orduyu terk ettiği aktarılıyor.

Orduya katılımın artmasında, ABD destekli güçlerden duyulan memnuniyetsizliğin rol oynadığı söyleniyor.

Habere göre siviller zorla silah altına alınmaktan ve ağır vergilerden rahatsızlık duyuyor.