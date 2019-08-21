Haşdi Şabi: Silah depolarındaki patlamalardan ABD ve İsrail sorumlu

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin komutanı El Mühendis, ABD ile İsrail’in askeri tesislerini hedef aldığını açıkladı. Dün Bağdat’ın kuzeyinde Haşdi Şabi güçlerine ait bir silah deposunda bir patlama meydana gelmişti.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde Haşdi Şabi güçlerine ait bir silah deposunda meydana gelen patlamanın ardından Haşdi Şabi’den yapılan açıklamada silah depolarına saldırıların sorumlusunun ABD ve İsrail olduğu belirtildi.

Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi El Mühendis yazılı bir açıklama yaparak ABD’nin Irak ve İran’ı hedef almak üzere son bir yıl içinde İsrail’e ait 4 İHA’yı Azerbaycan üzerinden taşıdığını belirtti.

El Mühendis bundan sonraki saldırılardan da ABD ve İsrail’i sorumlu tutacaklarını ve kendilerini gelişmiş silahlarla koruyacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın Irak’ın egemenliğini ihlal etmek ve Haşdi Şabi’yi hedef almak için çeşitli yollar düşündüğünü belirten El Mühendis “Bu yıl Amerikalıların dört İsrail İHA’sını Azerbaycan üzerinden ABD filosu ile birlikte Irak’taki askeri karargahları hedef almak için getirdiğine dair elimizde teyit edilmiş istihbarat bulunuyor" dedi.