Hariri'nin vekil sayısı üçte bir oranında azaldı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin vekil sayısı 33'ten 21'e düştü. Ancak başbakanlık Hariri'nin partisi Gelecek Hareketi'nde kalmaya devam edecek.

Lübnan seçimlerinin resmi sonuçları hala açıklanmazken, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, partisi Gelecek Hareketi'nin vekil sayısının 34'ten 21'e düştüğünü açıkladı.

Yaşanan kayıplara rağmen hükümeti yine en büyük Sünni blok olan Gelecek Hareketi kuracak. Lübnan'da dinlere göre güç ayrımı yapılan siyasi sisteme göre başbakanın Sünni olması gerekiyor.

Hariri, televizyonda yaptığı açıklamada "siyasi istikrarın korunmasını ve tüm Lübnanlıların yaşam kalitesinin artmasını sağlamak için seçime dahil olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, seçimlerden önce Gelecek Hareketi'ni hedef alarak, ülkedeki ekonomik durumdan dolayı Hariri'nin partisini sorumlu tutmuştu.

'HÜKÜMET HIZLA KURULMALI'

Yeni hükümetin "hızla kurulmasını" isteyen Hariri, "Gelecek Hareketi'nin lideri olarak bizi tüm bu ekonomik ve toplumsal zorluklardan çıkartmayı sürdüreceğim" dedi.

Hariri, "Seçimler bir dönem ve benim için sona ermiş bir dönem. Destekçilerimiz bizim temelimizdir ve Gelecek Hareketi'nin bir ılımlılık hareketi olarak kalmasını sağlayacaklardır" diye konuştu.

Hariri, seçimlerden sonra Hizbullah'la ilişkilerinin sorulması üzerine, "Lübnan sadece tüm siyasi unsurlarının katılımıyla yönetilebilir, başka türlüsünü düşünenler kendilerini kandırıyorlar. Birbirimizle çalışıp bu ülkeyi inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.