Hapisteki Katalan siyasetçiler için düzenlenen greve polis müdahalesi

İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilerin davasını protesto için düzenlenen greve polis müdahale etti. Eylemler sırasında 12'si polis 28 kişi yaralandı.

İspanya'da bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilerin yönelik davalara karşı düzenlenen grev ve eylemlere polis müdahale etti. Eylemler sırasında 12'si polis 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis, Barcelona'da yolları kapatmak isteyen ve şehir merkezinde yürümek isteyen bağımsızlık yanlısı eylemcilere coplarla müdahale etti.

Ayrılıkçı sendikalar tarafından desteklenen grev çerçevesinde toplu ulaşım hizmetinde yavaşlatmaya gidildi. Katalonya özerk bölgesindeki 11 otoban eylemlerden etkilendi, polis trafiğe müdahale etti.

Aixo a Berga. Sant Joan al febrer. pic.twitter.com/6XkYM7Ph2G — JOAN JORDANA (@jordana_joan) February 21, 2019

Sendikalar ve öğrenci örgütleri saat 12.00’de başkent Barselona’daki Plaza Universitat’ta toplandı. Grev kararı, İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bağımsızlık referandumu düzenledikleri için yargılanan Katalan siyasetçilerle dayanışma amacıyla alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Katalonya Bölgesel Yönetimi, 1 Ekim 2017 tarihinde tek taraflı bir adım atarak, yurttaşları bağımsızlık referandumuna çağırmıştı. İspanya hükümeti, geçersiz ilan ettiği referandumu, oylama günü şiddetli bir polis müdahalesiyle bastırmıştı.

Ülkede artan huzursuzluklar ve son olarak Katalonya olayları sebebiyle düşen muhafazakar hükümetin ardından, mevcut Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki sosyal demokrat Sosyalist Parti hükümete gelmişti.

Bağımsızlık yanlısı 12 Katalan siyasetçiye yönelik yargı sürecinde siyasetçiler için uzun hapis cezaları isteniyor. Savcılık 15 aydır tutuklu olan Katalonya Özerk Bölgesi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için "isyan" ve "isyana teşvik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.