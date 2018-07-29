Hapisteki eski başbakan hastaneye kaldırıldı

Pakistan hükümet yetkilileri, Pakistan'ın eski başbakanı Navaz Şerif'in tutuklu bulunduğu cezaevinden kalp sorunu şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif kalp sorunu şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Navaz Şerif ile kızı Meryem, 25 Temmuz’daki seçimler öncesinde İngiltere'den ülkeye döndükten dakikalar sonra yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

Şerif, kalp rahatsızlığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Şerif’in hastaneye gitmeyi reddederek cezaevi önünde tedavi olmak istediği de ifade edildi.

Seçimlerde, İmran Han’ın Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ya da Pakistan Adalet Hareketi, birinci parti olarak ortaya çıkmıştı. Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Birliği aldığı 12,89 milyon oyla ikinci sırada yer alırken İmran Han'ın partisi PTI 16,86 milyon oy toplamıştı. PTI, dün küçük partiler ve bağımsız siyasetçilerle koalisyon görüşmeleri başlatmıştı.

