Hamas'tan BM'ye 'adil ol' talebi

Hamas, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un İsrail yanlısı tutumundan vazgeçerek Filistin halkına karşı adil olmasını istedi.

Hamas, Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov'un İsrail yanlısı tutumundan vazgeçerek Filistin halkına karşı adil olmasını istedi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, yazılı açıklamasında, Gazze Şeridi'nin durumuna ilişkin yapılan son açıklamanın İsrail yanlısı olduğunu vurguladı.

Berhum, Mladenov'un Gazze'deki durumu aktarırken uluslararası hukuku çoğunlukla gözardı ettiğine dikkat çekerek, uluslararası hukukun, işgal altındaki halklara gösteri ve ifade hakkının yanı sıra işgale karşı direnme hakkı da verdiğini belirtti.

Mladenov, Salı günü BMGK'de yaptığı konuşmada, Gazze'de roket saldırıları da dahil olmak üzere şiddetin seviyesinin yükseldiğini belirterek, Hamas ve bazı yapıların şiddeti teşvik ettiğini ileri sürmüştü.