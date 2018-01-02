Hamas'tan 'barış sürecini sonlandırma' çağrısı

Hamas, Filistin yönetimine, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı "barış sürecini sonlandırma" çağrısı yaptı.

Hamas, Filistin yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'eilhak edilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasına karşı "barış sürecini sonlandırma" çağrısında bulundu.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına karşı "güvenlik koordinasyonu ile barış sürecinin sonlandırılması gerektiğini" belirtti.

Likud Partisinin kararına karşın Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) yolunu, Filistin halkının seçeneği olan direnişe doğru düzeltmesi gerektiğine dikkati çeken Kanu, Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik projeleri düşürme ve Filistinlilerin ellerinden alınan haklarını geri getirmenin ancak direnişle olacağını ifade etti.