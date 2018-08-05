Hamas'tan ateşkes sinyali, İsrail'den denize duvar

Hamas ve İsrail'in 5 yıllık bir ateşkes planı üzerine görüştüğü belirtilirken, Hamas liderlerinden Hüsam Bedran, 'Gazze ablukasını kaldırmak için büyük fırsat var' açıklaması yaptı. Bu sırada İsrail, Gazze'yi çevreleyen duvarı denize doğru genişletiyor.

Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesi, Mısır devletinin arabuluculuğunda müzakerede bulunan Hamas yönetici ve İsrailli yetkililerin mutabakata varmak üzere olduğunu duyurdu.

İki tarafın 5 yıllık bir ateşkes planı üzerine görüştüğünün belirtildiği haber, Hamas'ın yönetici kurullarındaki kaynaklara dayandırılmıştı. Ateşkes planına göre, Hamas abluka altındaki Gazze sınırında "yanan uçurtma" benzeri eylemlerine son verecek ve sınırdaki eylemleri durduracak, bunun karşılığında aşamalı bir şekilde, İsrail, Karem Şalom ve Refah sınır kapılarını açacak.

Hamas liderlerinden Hüsam Bedran, İsrail ile uzlaşma ihtimaline dair yaptığı açıklamada, "Gazze ablukasını kaldırmak için büyük bir fırsat var" açıklamasında bulundu.

Gazze'de, Hamas'ın çağrısıyla İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Halk Demokratik Kurtuluş Cephesi (FHDKC), Özgürler Hareketi, Filistin Arap Cephesi, Filistin Ulusal Girişimi ve diğer bazı gruplar "İsrail ile muhtemel bir anlaşmanın detaylarını görüşmek için" bir araya geldi.

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Bedran, İsrail ile muhtemel anlaşmanın diğer Filistinli grupların onayı olmadan tek başına Hamas tarafından yapılamayacağını söyledi.

BU SIRADA İSRAİL: DENİZE DUVAR

Hamas lideri Bedran, ateşkes sinyali olarak yorumlanan bu açıklamayı yaptığı sırada, İsrail Savunma Güçleri (IDF), bu yıl yapımı tamamlanması planlanan deniz altı bariyerinin fotoğraflarını paylaştı.

İki aydır yapımı süren ve kıyıdan 200 metre uzaklığa kadar uzanması planlanan bariyer ile Gazze şeridini çevreleyen duvarın denize doğru genişletildiği bildirildi.

Abluka duvarının denize doğru uzaltılmasının amacı, Hamas güçlerinin İsrail'e sızmasını engellemek olarak açıklandı.