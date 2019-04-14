Hamas yeni Filistin yönetimini eleştirdi

Ramallah'ta Başbakan Iştiyye'nin yeni hükümetinin yemin töreninin ardından açıklama yapan Hamas, El Fetih ağırlıklı bu yönetimin ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması" önerisini kolaylaştıracağını savundu.

Filistin’de Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin başbakan olduğu yeni hükümetinin yemin töreninin ardından Hamas, bu hükümetin, ABD'nin henüz açıklanmamış olan İsrail-Filistin sorununa çözüm önerisinin uygulanmasını kolaylaştıracağını savundu.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla, El Fetih Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin liderliğindeki yeni hükümet üyelerinin yemin töreni yapıldı.

21 üyeli yeni yönetim ağırlıklı olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'yle (FKÖ) ilişkili bakanları içeriyor ve Hamas ve İslami Cihat hareketlerinden kimseyi kapsamıyor.

Yeni Filistin hükümetinde Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ve Maliye ve Planlama Bakanı Şukri Bişara aynı görevde kalırken, Muhammed Iştiyye İçişleri Bakanı, Mohammed Fahad Şalaldeh Adalet Bakanı, May Kila Sağlık Bakanı ve Ahmed Majdalani Sosyal Kalkınma Bakanı olarak atındı. Yeni hükümetteki bakanlardan 3'ünün kadın olduğu belirtildi. 10 Mart'ta Rami el-Hamdallah'nın istifası sonrası Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Iştiyye'yi hükümet kurmakla görevlendirmişti. Hamas, bu yeni hükümeti tanımayacağını açıklamıştı.

'YENİ HÜKÜMET BÖLÜNMEYİ DERİNLEŞTİRECEK'

Hükümetin yemin töreninden kısa bir süre sonra yapılan açıklamada, Gazze'de hakim güç olan Hamas Batı Şeria merkezli bu yeni yönetimin Filistin'in bölünmesini daha da derinleştireceğini vurguladı. Açıklamada “Iştiyye liderliğindeki yeni yönetimin tek taraflılığı ve iktidar tekelini işaret ettiği ve bunun da Filistin halkının çıkarları pahasına Filistin'in bölünmesini derinleştirdiği” belirtildi.

ABD'nin “yüzyılın anlaşması” önerisini kolaylaştıracağı savunulan yeni hükümet hakkında yapılan açıklamada, “El Fetih ağırlıklı ayrımcı hükümet yasal ve anayasal meşruiyete sahip değildir ve Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırmaktadır. Bu da 'yüzyılın anlaşması'yla uyumlu bir adımdır” ifadelerine yer verildi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın “yüzyılın anlaşması” olarak sunulan İsrail – Filistin sorununa ilişkin tartışmalı önerisinin Mayıs ayı ortasında açıklanacağı yönünde haberler yapılmıştı.

'BİR ULUSAL STRATEJİ OLUŞTURULMALI'

Hamas, kapsayıcı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını ve tüm Filistin halkına hizmet ederek yaşadığı baskıları sonlandırmasını savunuyor.

Hamas açıklamasında, yeni hükümeti, Filistinli tüm liderlerin üzerinde mutabık olacağı Filistin sorunuyla ilişkili tüm başlıklarda mücadele verecek bir ulusal stratejiyi oluşturmaya çağırdı.

Hamas'a karşı fikirleriyle tanınan yeni Başbakan Iştiyye, İsrail-Filistin görüşmelerini ve “iki devletli çözüm”ü savunuyor.

Filistin liderliği Hamas'ın 2006'daki seçimlerde Gazze'de ezici bir üstünlük elde etmesinden bu yana, El Fetih ve Hamas arasında bölünmüş durumda.