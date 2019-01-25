Hamas Katar'ın 15 milyon dolarlık yardımını kabul etmedi

Hamas, Katar'ın 15 milyon dolar yardım önerisini kabul etmedi. İsrail'in önerinin kabul edilmemesinin ardından Gazze sınırına askeri yığınağı artırdığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, Gazze sınırındaki askeri yığınağını yoğunlaştırdı. İsrail'in bölgeye sevkıyatının Katar ile Hamas arasındaki anlaşmazlık sebebiyle yaşandığı bildiriliyor.

Times of Israel'in haberine göre Hamas, Katar'dan gelecek 15 milyon dolarlık yardımı kabul etmeme kararı aldı. İsrail'in geçişine onay vereceği bu paranın Hamas ile İsrail arasında yapılması beklenen ateşkes anlaşmasının bir parçası olduğu söyleniyordu.

Katar'dan gelecek paranın kabul edilmemesi üzerine İsrail'in bölgede çatışmaların artmasını beklediği aktarılıyor.

'SINIRDA ŞİDDET OLAYLARI YAŞANMA İHTİMALİ YÜKSEK'

İsrail sitesi Ynet'e konuşan Gazze'den bir kaynak "Eğer anlaşmaya varılamazsa sınırda şiddet olayları yaşanması olasılığı yüksek" diye konuştu.

İsrail ordusu Tel Aviv bölgesine Demir Kubbe füze savunma sistemi yerleştirerek olası çatışmalara karşı önlem almaya başlamıştı.

Gazze'ye askeri harekat planlayan İsrail ordusu, sonrasında ateşkes anlaşması ihtimali sebebiyle harekatı askıya almıştı. Ancak anlaşma olmaması durumunda harekat olasılığının yeniden gündeme geleceği düşünülüyor.

İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla da birlikte Hamas'la anlaşma olasılığının zayıfladığı söyleniyor.