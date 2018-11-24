Hamas: İsrail ile ilişkileri normalleştirmek suçtur

ABD tarafından 'Yüzyılın Anlaşması' olarak duyurulan Filistin 'barış planı'na Hamas lideri İsmail Haniye'den cevap geldi. Haniye, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik herhangi bir anlaşmanın suç sayılacağını belirtti.

Hamas lideri İsmail Haniye, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelediği Filistin planına karşı çıktıklarını belirterek, Filistin halkının böyle bir planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Bugün, Tahran’da düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı’nda video-konferans aracılığıyla konuşan Haniye, ABD’nin Filistin-İsrail görüşmelerine “Yüzyılın Anlaşması” olarak önerdiği “barış” planının Filistin tarafından kabul görmeyeceğini açıkladı.

'İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ SUÇTUR'

İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik herhangi bir planın kabul edilmemesi gerektiğinin altını çizen Haniye, “Siyonist rejim ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin normalleşmesine yönelik herhangi bir hareket suç olarak görülmeli” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinliğe Haniye’nin katılımının engellendiği, Hamas liderinin İran’a gitmesine izin verilmediği aktarıldı.

YÜZYILIN ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner’in “aracılık” ettiği Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmeleri, “Yüzyılın Anlaşması” olarak niteleniyor. Plan, Kudüs’ün tamamını İsrail’in başkenti olarak tanırken, Filistin’i ABD’nin toplayacağı 40 milyar dolar ile yenilecek yeni bir başkente taşıyacak olan iki devletli bir model üzerine kuruluyor.

Kushner, “Filistinlilerin ilgisini çekeceğini” öne sürdüğü “ekonomik fayda odaklı” planını Filistin Başkanı Mahmud Abbas kabul etse de etmese de uygulayacaklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan ve Katar gibi körfez ülkelerine dayanmasıyla eleştirilen plan “başarısızlığa mahkum” olarak yorumlanmıştı.