Hamas: İsrail ile ateşkes sağlandı

Hamas sözcüsü, dünkü çatışmaların ardından Filistin ile İsrail arasında Mısır ve BM'nin arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını açıkladı.

Hamas, Gazze'de Filistin ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını açıkladı. Dün İsrail Hamas'ın sınırı ihlal ettiği gerekçesiyle Gazze'ye saldırmış, saldırıda 4 Filistinli ölmüş, en az 120 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu da bir askerinin Gazze sınırından açılan ateş sonucu öldüğünü açıklamıştı.

Ateşkesle ilgili İsrail'den resmi bir açıklama yapılmadı ancak Reuters'ın aktardığına göre, İsrail ordusundan askeri bir yetkili Gazze yakınındaki bölgelerde sivil hayatın normale dönmesi gerektiğini söyledi.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Birleşmiş Milletler'in çabalarıyla işgalcilerle Filistin direniş hareketleri arasında "sakinlik dönemine dönülmesi" konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

Reuters, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması için görüşmeleri, Mısırlı güvenlik görevlileri ile adı açıklanmayan bir devletin diplomatının yürüttüğünü yazdı.