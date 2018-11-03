Hamas, Gazze’deki protestolarda tansiyonu düşürmeyi kabul etti

Hamas, Gazze’de Mart ayından beri yapılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki eylemlerde İsrail sınırına yaklaşmamayı ve tansiyonu düşürmeyi kabul etti. Kararın Katar’ın Gazze’deki memurların maaşlarını ödemesi karşılığında verildiği bildirildi.

Hamas’ın kontrolündeki Gazze’de dün gerçekleştirilen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü geçtiğimiz haftalardakilere göre sakin geçti. Mart ayından beri Gazze’de işgal altındaki topraklara dönüş yürüyüşü eylemlerinde İsrail ordusunca açılan ateş sonucu 200’ün üzerinde Filistinli yaşamını yitirmişti.

Hamas ve İslami Cihat örgütünün içinde bulunduğu fraksiyonlar tarafından önceki gün yapılan toplantıda, İsrail ile görüşmelerde arabuluculuk eden Mısır, Katar ve BM’nin çabalarının takdir edildiği, gösterilerde İsrail sınırına yaklaşmama ve lastik yakmaktan vazgeçme kararı alındığı bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz’in bir Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre, perşembe günü Gazze’deki fraksiyonlar arasında yapılan toplantıda gösterilerde yanıcı madde kullanılmasına, lastik yakılmasına ve sınıra yaklaşılmasına son verileceği, yeni taktikler belirleneceği bildirildi.

MISIR GÖSTERİLERİ DENETLEYECEK

Hamas, İslami Cihat, Halk Cephesi ve diğer bazı küçük fraksiyonların katıldığı toplantıda Mısır’ın arabuluculuğundaki görüşmelerin devamı için bu kararın alındığı bildirildi.

Mısır arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde Gazze’deki memurların maaşlarının ödenmesi için Katar'ın fon sağlamasında anlaşıldığı bildiriliyor. Anlaşmaya göre Mısır’dan bir heyet her cuma sınırda düzenlenen gösterilerde devriye gezerek alınan kararlara uyulup uyulmadığını denetleyecek. Toplantıda alınan kararlar İsrail’in Gazze’deki Filistinli balıkçıların avlanmalarına izin verilen alanı genişletmesinin ardından geldi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada “Mısır, Katar ve BM’nin ablukayı hafifletme ve kaldırma çabalarını takdir ediyoruz” denildi.

İsrail’in Katar’ın mali yardımlarının Gazze’ye ulaştırılmasına sıcak baktığı biliniyor. Hafta içinde İsrail basınında yer alan haberlerde üst düzey bir İsrailli diplomatın Tel Aviv’in Hamas’ı devirmeyi yeğlemeyeceği, Gazze’de insani durumun kötüleşmesinin İsrail’in çıkarlarına aykırı olduğu görüşleri yer almıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye Katar’dan mali desteğin ABD ve İsrail’in Filistin Devleti'ni barış görüşmelerinde devre dışı bırakma planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

