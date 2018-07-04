Hamas flört uygulamasıyla İsrail Ordusu'ndan istihbarat topladı

Mossad, Hamas'ın telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan istihbarat topladığını ortaya çıkardı.

İsrail istihbaratı (Mossad), Hamas'ın akıllı telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan bilgi topladığını ortaya çıkardı.

Mossad, "kalp kıran" adını verdiği operasyonla, kötü amaçlı yazılım yayan 11 kişilik bir Hamas hücresini açığa çıkardı. İsrailli yetkililer, "ulusal güvenlik ciddi tehdit altındaydı ancak büyük bir hasar yaşamadan atlattık" açıklamasında bulundu.

Operasyona ilişkin İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Hamas militanları sahte sosyal medya profilleri oluşturarak İsrail askerlerini, daha önce hazırladıkları uygulamaları akıllı telefonlarına yüklemeye ikna ediyor, böylece telefonlarını takip edebiliyordu.

Yaklaşık 500 İsrailli askerin, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden şüpheli kişilerle iletişime geçtiği ve Google Play'de yer alan virüslü flört uygulamasını indirdiği belirlendi.

