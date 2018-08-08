Hamaney'den 'yaptırım' açıklaması: İran'ın korkacağı bir şey yok

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran'ın 'korku duyacağı bir şey olmadığını' söyleyerek, yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD yaptırımlarına dair konuştu. Hamaney, İran'ın "korku duyacağı bir şey olmadığını" ifade ederek, "kimse hiçbir şey yapamaz" ifadelerini kullandı.

"Bundan emin olabilirler" diyen Hamaney, yaptırımlardan etkilenmeyeceklerini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefik ülkelerden İran petrolü almamalarını talep etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, ABD'nin İran petrol ihracatını engelleme girişiminin başarılı olamayacağını söyledi.