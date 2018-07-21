Hamaney'den Hürmüz Boğazı açıklaması

​İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecekleri yönündeki mesajına destek verdi. Hamaney, ABD ile müzakere etmenin de “açıkça hata” olacağını dile getirdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkenin petrol ihracatı engellenirse bölge petrolünün ihracatını engelleyecekleri yönündeki mesajına destek verdi. Hamaney, ABD ile müzakere etmenin de “açıkça hata” olacağını dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin İran’ın petrol ihracatını engellemesi durumunda diğer Körfez ülkelerinin petrol ihraç etmesini engelleyeceklerini açıklamıştı. Ruhani’nin açıklaması İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Hamaney’in resmi web sitesinde yer alan haberde, İran dini liderinin Cumhurbaşkanı Ruhani’nin “İran petrolü ihraç edilmezse, hiçbir bölge ülkesinin petrolü ihraç edilmez” sözlerine atıfta bulunarak, bu sözlerin önemli olduğunu ve İran’ın politikasını yansıttığını söylediği ifade edildi.

'ABD'NİN SÖZÜNE DE İMZASINA DA GÜVENİLMEZ'

Hamaney, bugün dışişleri bakanlığı yetkililerine yaptığı konuşmada, ABD’nin 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Washington’la yeni bir müzakere yapılmaması gerektiğini söyledi.

Hamaney “Amerikalıların sözüne hatta imzasına güvenilmez, bu yüzden Amerika ile müzakereler boşunadır” dedi.

Washington’la müzakere etmenin “açıkça hata” olacağını ifade eden Hamaney, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarıyla görüşmelerin devamından yana olduğunu dile getirdi. Ancak Hamaney ülkesinin Avrupa’nın hazırladığı ekonomik paketi beklemek yerine içeride gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.