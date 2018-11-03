Hamaney: Trump’ın kararlarına bütün dünya karşı çıkıyor

ABD’nin İran’a yaptırımlarına tepki gösteren İran dini lideri Hamaney, Trump’ın kararlarına bütün dünyanın karşı çıktığını söyledi. İran Dışişleri’nden yapılan açıklamada da 'Trump rejiminin gayrimeşru hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz’ denildi.

ABD yaptırımlarının başlayacağı pazartesi günü öncesinde İran’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran dini lideri Ali Hamaney bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına bütün dünyanın karşı çıktığını belirterek ABD’nin Şah’ın devrildiği 1979 yılından bu yana İran’da tekrar hakimiyet kurma çabalarının boşa çıktığını söyledi.

“Dünya Trump tarafından alınan her karara karşı çıkıyor” diyen Hamaney, “Amerika’nın hedefi [1979 öncesinde İran'da] sahip olduğu egemenliği yeniden sağlamaktı ama başarısız oldu. Geçen 40 yılda İran İslam Cumhuriyeti ABD’yi yenilgiye uğrattı” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da “İran, Amerikan dış politikasını ilkelerden yoksun hale getiren Trump rejiminin gayrimeşru hedeflerine ulaşmasına izin vermeyecek” denildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli “Yaptırımlar geliyor” paylaşımınaysa İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’den Instagram üzerinden yanıt geldi. Süleymani, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde “Sana karşı duracağım” yazılı bir mesaj paylaştı.

YAPTIRIMLARI DEVRE DIŞI BIRAKACAK MEKANİZMA HAZIR DEĞİL

Öte yandan ABD’nin Mayıs ayında çekildiği İran’la nükleer anlaşmanın taraflarından Avrupa ülkelerinin İran’a yaptırımları devre dışı bırakacak mekanizma arayışında henüz bir sonuca ulaşılamadığı bildiriliyor.

Reuters’ın AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, yaptırımlar sırasında İran’ın ihracatında ödemeleri kolaylaştıracak bir mekanizmanın gelecek yıldan önce hayata geçmesi olası görünmüyor.

İran, Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak bu mekanizmanın 4 Kasım itibariyle hayata geçmesini istemiş aksi durumda nükleer anlaşmadan çekilmesinin gündemde olacağını duyurmuştu.

ABD’nin sözkonusu mekanizmanın oluşturulmaması için AB’ye baskı yaptığı bildirilirken, Reuters’ın aktardığına göre taraf ülkelerden hiçbiri ABD yaptırımlarını devre dışı bırakacak mekanizmaya ev sahipliği yapmaya gönüllü olmadığı için süreç uzuyor.