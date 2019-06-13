Hamaney: Trump cevaba layık değil

İran'ın dini lideri Hamaney, ülkesine gelen Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesi sırasında ABD Başkanı Trump'ın bir cevaba 'layık olmadığını' söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif de, Abe'nin ziyareti sırasında Japonya'ya yük taşıyan tankerlerin saldırıya uğraması hakkında 'şüpheli ifadesi yetersiz kalır' dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe ABD-İran arasındaki ilişkileri görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD ile İran arasında arabuluculuk yapmayı teklif eden Abe'nin, Tahran'da dini lider Hamaney ile görüşmesinde, toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen mesajları da ilettiği iddia edildi.

Görüşme sonrasında İran devlet medyasına konuşan Hamaney, Abe'ye toplantı sırasında, "Trump'ı, mesaj alışverişinde bulunmaya layık biri olarak görmüyorum. Ona, ne şimdi ne de gelecekte bir cevabım olur" dediğini iletti.

Başbakan Abe ise İran'da nükleer faaliyetlerin barışçıl amaçla yürütüldüğünü ve Hamaney'in nükleer silah üretmeyecekleri konusunda söz verdiğini söyledi.

ZARİF: TANKERLERE YÖNELİK SALDIRIYA ŞÜPHELİ DEMEK YETERSİZ KALIR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin İran ziyareti sırasında Körfez'de Japonya'Ya yük taşıyan iki tankere yönelik saldırıları tanımlamakta "şüpheli" ifadesinin yetersiz kalacağını açıkladı.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Japonya'ya yük taşıyan tankerlere saldırı Başbakan Şinzo ile Hamaney'in kapsamlı ve dostça görüşmeler yaptığı sırada gerçekleşti. Bu sabah olanları tanımlamak için şüpheli ifadesi bile yetersiz kalır" dedi.

