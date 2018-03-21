Hamaney: İran ABD'nin Ortadoğu'daki planlarını bozdu

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İran'ın "ABD'nin Ortadoğu'daki planlarını bozduğunu" söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, "Dünya işlerine karışanlar bize 'neden İran Irak ve Suriye'nin işlerine karışıyor?' diye soruyorlar, size ne? İran bölgede ABD planlarını bozmakta başarılı oldu" diye konuştu.

ABD'nin Ortadoğu'da "IŞİD gibi baskıncı grupları desteklediğini" ve bu sayede "Siyonist rejimden ilgiyi uzaklaştırdığını" söyleyen Hamaney, ABD'nin Ortadoğu ülkelerinde iç çatışmaların artmasını istediğini savundu.

Hamaney, İran'ın bulunduğu ülkelerde o ülkelerin "hükümetlerinin ve halklarının talebiyle" varlığını sürdürdüğünü söyleyerek, ABD, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan ve İsrail'in bölgedeki varlığını kınadı.