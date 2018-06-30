Hamaney: ABD yaptırımlarla İran halkını bezdirmeyi amaçlıyor

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ekonomik baskı yoluyla İran halkını bezdirmeyi ve hükümete karşı döndürmeyi hedeflediğini belirterek ‘Biz halk ile bağlarımızı sıkılaştıracağız’ dedi. Hamaney konuşmasında ABD ile birlikte hareket eden Körfez ülkelerini de hedef aldı.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD’nin ekonomik yaptırımlarla İran halkını bezdirmeyi amaçladığını ve halkın İran hükümetine karşı gelmesini hedeflediğini belirterek “Biz halk ile bağlarımızı sıklaştıracağız ve kendi aramızdaki birlikteliğimizi güçlendirerek koruyacağız. Teslim olmanın bedeli, direniş bedelinden çok daha ağırdır ve direnişin getirisi teslimiyet getirisinden binlerce kez fazladır” dedi.

İmam Hüseyin Askeri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Hamaney, ABD Başkanı Trump’ın ekonomik yaptırımlarla İran halkını sistemden koparmayı amaçladığını belirterek “Ancak daha önceki 6 ABD başkanı da bunu denedi ve pes ettiler” dedi.

'KÖTÜ NAMLI VE GERİCİ BÖLGE DEVLETLERİYLE KOALİSYON'

ABD ile Körfez ülkelerinin Tahran hükümetini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Hamaney, “Eğer Amerika İran’a karşı hareket edebilseydi, bölgedeki kötü namlı ve gerici devletlerle koalisyon kurmaz ve onlardan huzursuzluk ve istikrarsızlık yaratmak konusunda yardım istemezdi” diye konuştu.

'BİR HANEDANIN İKTİDARINI KORUMAK İÇİN O ÜLKEDE ÜS KURMAK AHMAKLIK'

ABD ile işbirliği yapan Körfez ülkelerine isim vermeden tepki gösteren Hamaney, “Bazılarının yabancılara para vererek silah almaları, ambarlarda tutmaları, hatta o silahları kullanmamaları iktidar değildir. Bir hanedanın iktidarını korumak için bir ülkede üs kurmak ve o milletin kanını emmek ahmaklık ve zilletin göstergesidir, iktidar göstergesi değildir" dedi.

TAHRAN'DAKİ PROTESTOLAR

ABD’nin İran’la 2015 nükleer anlaşmasından çıkmasının ardından İran riyali yüzde 40 oranında değer kaybetti. Hamaney’in konuşması İran’da üç gündür süren protesto gösterilerinin ardından geldi. Protestolarda bazı esnaf kepenk kapatmıştı.

OLASI YAPTIRIMLARIN ETKİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, ABD yaptırımlarının etkisini görüşmek üzere İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Meclis ve Yargı yetkilileriyle bugün bir toplantı yapacağını duyurdu. IRNA’nın haberine göre toplantıda ABD hükümetinin İran ekonomisine tehditleri üzerine çeşitli senaryolar masaya yatırılacak ve olası yaptırımların olumsuz etkilerine hazırlık için gerekli önlemler alınacak. Alınacak önlemler arasında ülkenin benzin üretiminde kendine yeterliliğinin sağlanması da olduğu belirtildi.

ABD, müttefiklerinden İran’dan petrol ithalatını en geç Kasım ayına kadar kesmelerini istemiş, aksi takdirde bu ülkelere de yaptırım uygulayacağını bildirmişti.