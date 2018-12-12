Hamaney: ABD İran'da iç savaş planlıyor

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin gelecek yıl İran'da iç savaş çıkarma planı olabileceğini ifade etti.

İran-Irak savaşı ve Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine konuşan İran'ın dini lideri Ali Hamaney, "Herkes dikkatli olsun. ABD 2019 yılı için bir plan hazırlamış olabilir" dedi.

ABD'nin son 2 yılda İran'a yönelik baskılarını arttırdığına işaret eden Hamaney, "ABD, ekonomik yaptırım ve güvenlik sorunlarıyla İran'da ayrılıklara yol açarak iç savaş çıkarmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

'İRAN HALKI HAZIRLIKLI OLMALIDIR'

Washington'ın bu yılın başında, "İran rejimi 40'ıncı kuruluş yılını görmeyecek. Bu yaz İran için sıcak geçecek" yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hamaney, "Geçen yaz en huzurlu yazlardan biri oldu. İran halkı hazırlıklı olmalıdır. ABD hile yapıyor olabilir. 2018 deyip, 2019'da ortalığı karıştırmaya çalışabilirler" açıklamasında bulundu.

ABD, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yaptırımları geri getirmişti.