Hama'da 4 köy daha Suriye ordusunun kontrolüne geçti

Hama'nın güney kırsalındaki kasaba ve köylerle diyaloğu sürdüren Suriye ordusu, uzlaşma anlaşmalarıyla 4 köyü daha kontrol altına aldı.
Rusya'nın da aracılığıyla yapılan görüşmelerde yerel halktan, cihatçıları köylerden atmaları isteniyor.
Anlaşmalara karşı olan cihatçı gruplardan Ceyş'ül İzze'nin Suriye ordusuna karşı saldırı gerçekleştirdiği aktarılıyor.
Doğu Guta operasyonunun sona ermesi sebebiyle, Hama'da benzer bir operasyon yapılmasını istemeyen yerel halkın uzlaşma yoluna gittiği kaydediliyor.