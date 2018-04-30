Hama ve Halep'te askeri üslere füze saldırısı

Suriye'nin Hama ve Halep kentlerinde çok şiddetli patlamalar olduğu bildirildi. Suriye askeri kaynakları Halep ve Hama kırsalında askeri mevkilerinin düşman füzelerinin saldırısına uğradığını açıkladı. Haaretz saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddiasına yer verirken mühimmat depolarındaki patlamalarda çok sayıda kişinin öldüğü ileri sürülüyor.

Suriye'de Hama ve Halep'te patlamalar olduğu haberini geçen Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri bir kaynağın "Halep ve Hama kırsalında askeri mevkilerin dün akşam saat 22.30 sularında düşman füzelerinin saldırısına uğradıklarını" ifade ettiğini duyurdu.

SANA muhabiri daha önce Hama ve Halep kırsallarında patlama seslerinin duyulduğunu aktarmıştı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi patlamaların bölgede 2,6 büyüklüğünde depreme neden olduğunu açıkladı. Haaretz gazetesi saldırının arkasında İsrail'in olduğu yönündeki iddialara yer verirken, onlarca kişinin saldırıda yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

MÜHİMMAT DEPOLARINDA PATLAMALAR

Al Masdar'ın "Hama üssüne potansiyel ABD saldırısı" başlığıyla duyurduğu habere göre de, Suriye ordusu bu gece Hama'da bulunan 47. Tugay Askeri Üssü'ne yoğun füze saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi. Hama'daki bir askeri kaynak, saldırıların ardından üsteki mühimmat depolarında çok sayıda patlama meydana geldiğini kaydetti.

RIA Novosti'nin Suriye emniyet teşkilatından bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ikinci hedef Halep'in doğusundaki El-Malikiye ile El Neyrab askeri havaalanı arasında bulunan bir cephanelik oldu.

Saldırıların muhaliflerce mi yoksa sabah saatlerinde Deyrezzor'daki beş köyü aldıktan sonra geri çekilen Suriye Arap Ordusu'na misilleme olarak ABD güçleri tarafından mı yapıldığının belirsizliğini koruduğunu yazan Al Masdar'a göre, üsse düzenlenen saldırının bir yabancı ordu tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimali ağır basıyor.

Haaretz gazetesinin haberinde, saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğu yönündeki iddiaya yer verildi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, dün sabah yaptığı açıklamada İsrail'in Suriye'de operasyonlarını sürdüreceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün gündüz saatlerinde Tel Aviv'de düzenledikleri ortak basın toplantısındaki açıklamalarında İran'ı hedef almışlardı.

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hama üssü İran Devrim Muhafızları'nca kullanılıyor.