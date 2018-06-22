Haley: BM'nin ABD'deki yoksulluğu araştırması saçma

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley 'dünyanın en zengin ve özgür ülkesinde' BM’nin yoksulluk araştırması yapmasının 'yanıltıcı ve siyasal' bir hareket olduğunu söyledi.

BM’nin hazırladığı, ABD’de yoksulların durumu üzerine yapılan araştırma, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley tarafından "saçma" bulundu.

Haley, BM’nin bu araştırmayı "dünyanın en özgür ve zengin ülkesinde" değil, "Burundi ve Kongo gibi" ülkelerde yapması gerektiğini iddia etti.

'ABD'DEKİ YOKSULLUĞUN ARAŞTIRILMASI SAÇMALIK'

Demokrat Parti'li Senatör Bernie Sanders, BM'nin ABD'deki yoksullukla ilgili raporunu gündeme getirerek Başkan Donald Trump'ı eleştirmişti.

Bernie Sanders’a yazdığı mektupta "BM'nin ABD'deki yoksulluğu araştırması saçmalık" diyen Haley, "Ülkemizde Başkan, kongre üyeleri, valiler, belediye başkanları ve kent konseyi üyeleri her gün fakirlik üzerine konularda aktif olarak uğraşmaktadır. Bunu, hükümetleri bilerek insan haklarını kötüye kullanan ve yurttaşlarına acı çektiren birçok ülkeyle karşılaştırın" yorumunda bulundu.

Haley’in bu çıkışı, ABD'nin, BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilmesinden iki gün sonra geldi.

40 MİLYON KİŞİ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA

Mayıs ayında BM'nin aşırı yoksulluk ve insan hakları üzerine özel raportörü Philip Alston, ABD'nin gelişmiş dünyadaki tüm ülkeler arasında genç yoksulluğu, bebek ölümleri, mahkum sayısı, gelir eşitsizliği ve obezite oranlarının en yüksek olduğu ülke olduğunu açıkladı.

Rapora göre ABD’de 40 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Alston, Trump yönetimini geçen sonbaharda yürürlüğe giren vergi yasasıyla ülkedeki yoksulluğu ve eşitsizliği derinleştirmekle suçladı.

HALEY: İLERLEMEYİ GÖRMÜYORLAR

Haley, perşembe günü yazdığı mektubunda, Trump yönetiminin insanları yoksulluktan kurtaracak olan güçlü bir ekonomi yarattığını ve Alston'un raporunun yanıltıcı istatistikler üzerine kurulduğunu ileri sürdü. ABD özel raportörünün Amerika'da yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi "kategorik olarak gözden kaçırdığını" ileri süren Nikki Haley, bu iddiasına dayanak olarak hiçbir örnek vermedi.

Haley, "Özel Raportör'ün platformunu Amerikan iç politika meseleleri hakkında yanıltıcı ve politik amaçlarına alet etmek için kullanıyor olması beni çok üzdü" dedi.