Halep’te ABD ve Türkiye protesto edildi

Suriye’nin Halep kentinde ABD ve Türkiye’nin ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saldırısına karşı iki ayrı protesto gösterisi düzenlendi.

Suriye’nin Halep kentinde ABD ve Türkiye’nin ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşı saldırısı iki ayrı eylemle protesto edildi.

Suriye devlet haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Halep'in Sadullah el Cabiri meydanındaki protesto gösterisinde, ABD ve Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını ve ülkedeki askeri varlıklarını kınayan pankartlar taşındı. Protesto gösterisine katılanlar Suriye’nin egemenliği ve bağımsızlığını vurguladılar.

Halep Üniversitesi’nde de yüzlerce öğrenci “Suriye’den çıkın” sloganıyla bir araya gelerek ABD ve Türkiye’nin ülkeye yönelik müdahalesini protesto etti. Gösteride konuşan Suriye Öğrenci Birliği Halep Şubesi Başkanı Ammar Kaada, Suriye’ye yönelik herhangi bir dış müdahaleyi reddetmek ve Suriye topraklarına ABD ve Türkiye’nin müdahalelerine “hayır” demek için toplandıklarını belirtti.