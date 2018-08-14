Hakan Atilla, Pensilvanya'da bir cezaevine nakledildi

ABD'de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın, Fethullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya eyaletinde bir cezaevine nakledildiği ortaya çıktı.

ABD’de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Pensilvanya’daki bir cezaevine nakledildi.

Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, Amerikan Federal Mahkum Sistemi’ndeki bilgilere göre Atilla, Pensilvanya’daki Schyulkill Cezaevi'nde. Serbest bırakılacağı tarih ise sistemde 25 Temmuz 2019 olarak görünüyor. Cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre, burası sadece erkek hükümlülerin tutulduğu orta güvenlikli bir cezaevi. Basındaki bazı haberlere göreyse diğerlerine kıyasla koşulları daha iyi bir hapishane.

Hakan Atilla İran yaptırımları davasında New York Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, Mayıs ayında 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde tutulduğu süre çıkarıldığında cezası 18 ay olarak belirlenmişti. İyi hal nedeniyle de cezada indirim bekleniyordu. Mayıs ayında yapılan duruşmalarda Atilla'nın New York'taki cezaevinden Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevine nakledilmesi önerilmişti.