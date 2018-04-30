Hakan Atilla kararı 16 Mayıs'ta

ABD'de Federal Mahkeme'de yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 16 Mayıs'ta karar duruşmasına çıkacak. Amerika'nın Sesi'ne görüş veren Avukat Cahit Akbulut, Atilla'nın 10 yıl alacağını tahmin ediyor.

Rıza Sarraf davasında ABD'de tutuklu yargılanan Mehmet Hakan Atilla, 16 Mayıs'ta karar duruşmasına çıkacak.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Atilla, kendisine isnat edilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçu bulunmuştu.

'10 YIL CEZA ALABİLİR'

Amerika'nın Sesi'nin görüş aldığı New York Barosu'na akredite Avukat Cahit Akbulut, "Hakim karar vermeden önce taraflardan gelen başvuruları değerlendirmek zorunda" bilgisini vererek, Atilla'nın 10 yıl civarında ceza alabileceği yönündeki tahminini dile getirdi.

Sarraf davasını sürecin başından itibaren takip eden Avukat Akbulut, 11 Nisan'da yapılması planlanan duruşmanın iki defa ertelendiğini anımsatarak, "hakimin kafasının verilecek cezayla ilgili karışık olduğunu" söyledi.

HAKİM TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Avukat Akbulut, hakimin tarafların taleplerini değerlendirdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savcılık Hakan Atilla için 15 yıl ve 50 bin ile 500 bin dolar para cezası verilmesini istedi. Ceza gözetim memurunun talebi ise Hakan Atilla’ya maksimum hapis cezası, yani 105 yıl verilmesi yönünde. Hakan Atilla’nın avukatları da 46 ile 57 ay arasında bir hapis cezasının müvekkilleri için uygun olduğu yönünde görüş bildirdiler.Benim görüşüme göre hakan Atilla’ya hakim 10 yıl civarında bir hapis cezası verebilir."

DAHA TEMYİZ VAR

"Hakimin alacağı kararın son karar olmadığı" bilgisini veren Avukat Akbulut, "Temyiz aşaması var. Hakan Atilla’nın avukatları mutlaka temyize gideceklerdir" dedi.

"Avukatların, temyiz mahkemesine gitmek için karardan sonra en geç 14 gün sonra başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu da neredeyse bir yıllık bir süreç" ifadelerini kullanan Akbulut, "Hakan Atilla’nın ne kadar hapis cezası alacağını bu hukuki sürecin tamamlanması sonrasında öğreneceğiz" diye konuştu.

Avukat Cahit Akbulut sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ancak bir gerçek var ki mahkemelerde hakim kararının bozulması için temyiz mahkemesine yapılan başvurularda başarı oranı sadece yüzde onlarda."