Hakan Atilla davasında yargıç Berman'dan sürpriz talep

Hakan Atilla davasının yargıcı Richard Berman, her iki tarafın avukatlarından Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin detaylarını istedi.

ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılanan Halkbank yetkilisi Hakan Atilla davasında yargıç, her iki tarafın avukatlarından Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin detaylarını istedi.

New York Times muhabiri Benjamin Weiser'ın paylaştığı tweetlere göre davanın yargıcı Yargıç Richard Berman, her iki tarafın avukatlarından Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları bütün görüşmelerin detaylarını istedi.

Yargıç Berman telefon görüşmeleri, yüzyüze görüşme, kısa mesaj ve elektronik posta gibi her türlü iletişimle ilgili detayların ceza tespit edilmeden önce kendisine yazılı olarak iletilmesini istedi.

Hakan Atilla ve Rıza Sarraf'ın avukatlarının Türk ve Amerikalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerin tarihlerinin, görüşmeye katılanların ve bir şekilde dahil olanların isimlerinin, görüşmenin amacının ve sonucunun bu bilgiler arasında yer alması gerektiği belirtildi.