Hakan Atilla davasında hakimden yeni sorular

Rıza Sarraf davasında yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın karar duruşmasını 7 Mayıs'a erteleyen hakim Richard Berman, savcılık ve savunma avukatlarından bazı kritik soruları yanıtlamasını istedi. İşte o sorular...
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde süren Rıza Sarraf davasında yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 11 Nisan'da yapılacağı belirtilen karar duruşmasını 7 Mayıs'a erteleyen hakim Richard Berman, savcılık ve savunma avukatlarından bazı sorularını yanıtlamasını istedi.
VOA News'ten Can Kamiloğlu'nun haberine göre hakim Richard Berman, Hakan Atilla’nın savunma avukatlarına şu soruları sordu:
- Mehmet Hakan Atilla ABD’ye kariyeri boyunca kaç defa geldi? Kaç defa ABD Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştü? Atilla’ya bu ziyaretlerinde herhangi bir Türk yetkili eşlik etti mi?
- Atilla’nın Türk avukatı kim? Adı ne? Hangi kurum adına çalışıyor? Bu avukat Rıza Sarraf’ı da temsil etti mi?
- Süleyman Aslan Halkbank’ta kaç yıl, ne gibi görevlerde bulundu?
- Atilla’nın Türk avukatının 26 Mart’ta Amerikan Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği mektubun kopyasını sunar mısınız?
- Atilla’nın alacağı cezayla ilgili sunduğunuz başvuru dilekçesinde başka ülkenin hukuki çıkarlarından mı bahsediyorsunuz, amaçladığınız neydi?
SAVCILIĞA DA SORULAR YÖNELTTİ
Hakim Berman, savcılıktan da şu soruların yanıtlarını istedi:
- Atilla davasının konusu olan yaptırımlar sona erdi mi? Eğer öyleyse neden? Ne zaman bitti? Açıklar mısınız?
- Savcılığın öne sürdüğü, Atilla davasının da ana konusu olan yaptırım delme, kaçakçılık plandan başlıca mali çıkar sağlayanlar kimlerdir? Nasıl fayda sağlamışlardır?
Duruşmayı 11 Nisan’dan 7 Mayıs’a erteleyen Hakim Berman, Atilla’nın savunma avukatları ve savcılığa hitaben gönderdiği yazılı emrinde, sorularının acilen yanıtlanmasını istedi.