'Hakan Atilla' davasında çıkar sağladığı iddia edilen isimler açıklandı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Yargıç Richard Berman'ın 'Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı' sorusunu yanıtladı. Listede eski bakanlar da yer alıyor.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, "Hakan Atilla" davasında kimlerin maddi çıkar sağladığı sorusunu yanıtladı. Başsavcılık, mahkemeye sunduğu yanıtta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu.

Başsavcılığa göre; Halk Bankası, Rıza Sarraf, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu, Barış Güler ile İranlı Mohammad Recai maddi çıkar sağladı.

Başsavcılık, Berman'a sunduğu belgede, jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla'nın işlediği suçların sabit olduğunu savundu.