Hak olmaktan çıkarılan sağlıkta 'turizm' yükselişte

'Sağlık turizmi'nin pek çok ülkede yükselişte olduğu ifade edilirken kendi ülkelerinde aradığını bulamayan veya tedavi fiyatlarını yüksek bulan hastaların yurtdışına gitme yoluna başvurdukları vurgulanıyor.

“Sağlık turizmi”nin uluslararası alanda yükselişte olduğu belirtilirken Hırvatistan, Barbados, Tayland, Macaristan, Meksika ve Türkiye gibi ülkelerin “sağlık turizmi”nin başlıca merkezleri olduğu ifade ediliyor.

Araştırma firması Allied Market Research, salık turizmi sektörü değerinin 2016'da 61 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Sektörde “müşterilerin” genel olarak “kendi ülkesinde aradığını bulamayan” Asya ve Afrika ülkelerinden gelen orta sınıf kesim ve “kendi ülkelerindeki yüksek fiyatlardan dolayı diğer ülkeleri tercih edenlerden” oluştuğu belirtiliyor.

Güney Kore, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hükümetlerin “müşteri” çekmek amacıyla sağlık sektörüne geniş çaplı yatırımlar yaptıkları ifade ediliyor.

Yurtdışı ülkelerinde bulunan hastaneler hakkında güvenilir bilgilerin noksanlığı ise “sektörün” önündeki engellerden biri olarak görülüyor. Doktorların yurtdışından gelen hastalara yanlış tedavi uygulamasından yakınıldığı aktarılıyor.

Uluslararası döviz dalgalanmalarının ise “müşteri” sayısında düşüşe neden olduğu ve bu sektörde para kazanmayı zorlaştırdığı belirtiliyor.

AKP'NİN 'SAĞLIK TURİZMİ' POLİTİKASI

AKP iktidarı, Türkiye'deki şehir hastaneleri ve üniversite hastanelerine “sağlık turisti” getirmek amacıyla yaklaşık iki hafta önce Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) adlı bir şirket kurulması yönünde bir yasa sunmuştu.