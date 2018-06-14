Haiti, Oxfam'ı ülkeden gönderme kararı aldı

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam görevlilerinin depremzedelere cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Haiti hükümeti, kuruluşunun ülkede çalışma yapma hakkını iptal ettiklerini açıkladı.

Haiti, görevlilerinin depremzedelere cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Oxfam adlı İngiliz yardım kuruluşunun ülkede çalışma yapma hakkını kalıcı olarak iptal edeceğini açıkladı.

Üç Haiti bakanı, “Haiti yasalarını çiğnemekten ve insanlık onuruna aykırı davranmaktan” dolayı Oxfam'ın ülkedeki sivil toplum kuruluşu statüsünü geri çekeceklerini belirtti.

Haiti halihazırda kurumun ülkede çalışma hakkını geçici olarak durdurmuş bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Oxfam, üzüntü duyduklarını ancak Haiti hükümetinin kararını anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Oxfam, “Haiti'de 2010'daki deprem sonrası çalışma yapan bazı eski Oxfam görevlilerinin davranışları kesinlikle kabul edilemez. Yaşananlardan dolayı hükümetten ve Haiti halkından özür diledik” açıklamasını yaptı.

İngiliz yardım kuruluşu, eski Haiti temsilcisinin depremzedelerle para karşılığında cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasıyla dünyada gündem olmuştu.