Haiti Başbakanı, akaryakıt zammına protestoların ardından istifa etti

Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, IMF ile anlaşma dahilinde olan akaryakıt zammına karşı gerçekleşen protestoların ardından istifasını sundu.

Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, akaryakıt zammının ardından gerçekleşen ve en az yedi kişinin öldüğü protestoların ardından istifa etti.

Lafontant'ın istifası, Delegeler Meclisi'nin yeni başbakan önerisine ilişkin oylama yapmasından hemen önce geldi.

Lafontant hükümeti, IMF ile anlaşma kapsamında akaryakıta yüzde 51 zam uygulamıştı. Zamlar sonucunda gerçekleşen protestolarda en az yedi kişi ölmüş, onlarca dükkan yağmalanmıştı.

Lafontant zamları geri çekse de ülkede tepkiler sürmüş, muhalefet partileri ve bazı sanayi odalarının da dahil olduğu başbakanın istifası talepleri yükselmişti.

57 yaşında bir doktor olan ve Mart 2017'de başa geçen Lafontant, bütçenin dengelenmesi için benzin, gazyağı ve dizel zammının yüzde 38'den yüzde 51'e çıkması gerektiğini açıklamıştı.

Hükümet yetkilileri, yardım paketi karşılığında akaryakıta olan sübvansiyonları düşürmek üzere IMF'yle anlaşmaya varmıştı.