Hafter'e bağlı güçler Derne'nin doğusunu kontrol altına aldı

Libyalı komutan Halife Hafter'e bağlı güçler, Derne'nin doğusunu cihatçıların elinden aldı.
Sputnik'e konuşan Libya Ulusal Ordusu kaynakları, "Dört Libyalı asker teröristlerle girdikleri çatışmalarda öldü" diyerek, cihatçıların elindeki iki mahalleyi geri aldıklarını belirtti.
Hafter, geçtiğimiz günlerde Derne'nin tamamını kontrol altına almak istediklerini ve bu sebeple operasyon başlatacaklarını açıklamıştı.
Derne, Trablus'un bin kilometre doğusunda bulunuyor ve El Kaide bağlantılı gruplar tarafından kontrol ediliyor.
Libya'ya yapılan ABD ve NATO müdahalesinin ardından ülkenin önemli bölümü cihatçıların eline geçmişti.
IŞİD ve El Kaide'nin ülkede hala güçlü varlıklarını sürdürdükleri biliniyor.