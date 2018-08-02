Gürcistan'da 13 ülkeli askeri tatbikat

"Noble Partner 2018" adı verilen, 13 ülkenin katıldığı askeri tatbikat Gürcistan'da başladı.
Gürcistan Savunma Bakanlığı'na göre tatbikata 3 bin asker katılıyor.
Tatbikata katılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Azerbaycan, Ermenistan, İngiltere, Estonya, Fransa, Gürcistan, Letonya, Norveç, Polonya ve Türkiye bulunuyor.
HEDEF NATO'YLA UYUMU ARTIRMAK
Her yıl yapılan tatbikat ülkelerin "hazırlığını artırmayı" ve "birlikte hareket edebilmesini sağlamayı" amaçlıyor.
Tatbikatın programında saha eğitimleri ve savunma ve saldırı operasyonlarında destek birimleriyle etkileşim yer alıyor.
2015 yılında ilki yapılan tatbikat, Gürcistan güçlerinin eğitimini ve NATO'yla uyumunu artırmayı hedefliyordu.
Tatbikat ABD askerlerinin ve ağır silahlarının bölgeye gelmesi sebebiyle önem taşıyor.