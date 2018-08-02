Gürcistan'da 13 ülkeli askeri tatbikat

Gürcistan, ABD'nin de aralarında bulunduğu 13 ülkenin katılımıyla yapılan 'Noble Partner 2018' askeri tatbikatına ev sahipliği yapıyor.
Dış Haberler
Perşembe, 02 Ağustos 2018 10:19

"Noble Partner 2018" adı verilen, 13 ülkenin katıldığı askeri tatbikat Gürcistan'da başladı. 

Gürcistan Savunma Bakanlığı'na göre tatbikata 3 bin asker katılıyor.

Tatbikata katılan ülkeler arasında ABD, Almanya, Azerbaycan, Ermenistan, İngiltere, Estonya, Fransa, Gürcistan, Letonya, Norveç, Polonya ve Türkiye bulunuyor.

HEDEF NATO'YLA UYUMU ARTIRMAK

Her yıl yapılan tatbikat ülkelerin "hazırlığını artırmayı" ve "birlikte hareket edebilmesini sağlamayı" amaçlıyor.

Tatbikatın programında saha eğitimleri ve savunma ve saldırı operasyonlarında destek birimleriyle etkileşim yer alıyor. 

2015 yılında ilki yapılan tatbikat, Gürcistan güçlerinin eğitimini ve NATO'yla uyumunu artırmayı hedefliyordu.

Tatbikat ABD askerlerinin ve ağır silahlarının bölgeye gelmesi sebebiyle önem taşıyor.