Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti. Kvirikaşvili istifa nedeninin iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi lideri Bidzina Ivanişvili ile yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu açıkladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti.

30 Aralık 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini sürdüren Kvirikaşvili istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada “İktidar partisinin lideriyle bazı anlaşmazlıklar yaşadık. Şimdi önde gelen partiye yeni bir kabine kurma fırsatı verme zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi.

Gürcistan yasalarına göre başbakanın istifasının ardından tüm kabinenin istifa etmesi gerekiyor.

İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi’nin, yeni başbakanı Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili’nin onayına sunması için önünde 7 gün süre bulunuyor. Bunun ardından Margvelaşvili’nin de 7 gün içinde yeni kabineyi parlamento onayına sunması bekleniyor.