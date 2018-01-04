Güney Sudan lideri Salva Kiir: Ülkem hakkında olumsuz raporlar yazmayın

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, ülkesindeki yabancı büyükelçilere istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayan raporlar yazmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Güney Sudan hükümetinden yapılan açıklamada, geçen ay Afrika Hükümetleri Arası Kalkınma İdaresi’nin (İGAD) himayesinde Adis Ababa’da düşmanlıkların sonlandırılması için yapılan sözleşmenin, uluslararası toplumun iddia ettiği gibi herhangi bir şekilde ihlal edilmediği ve muhalifleri sözleşmeyi ihlal etmeleri için teşvik etmedikleri belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, ülkesindeki yabancı büyükelçilere istikrarın sağlanmasına yardımcı olmayan raporlar yazmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

ABD, İngiltere ve Norveç büyükelçileri, Güney Sudan ve isyancılar arasında geçen ay yapılan ateşkes anlaşmasının ihlal edilmemesi çağrıda bulundular.

Cumhurbaşkanı Kiir ile muhalifler arasında dört yıldır devam eden ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sona ermesi için Etiyopya’nın başkenti Adis Ababa’da yapılan anlaşma, imzalanmasından bu yana taraflar tarafından birkaç kez ihlal edildi.

YAPTIRIM UYARISI

ABD, İngiltere ve Norveç üçlü ittifakı, Güney Sudan’ı, Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini destekledi. Bu ittifak, ateşkesi ihlal edenlere bireysel ya da toplu yaptırımlar uygulama tehdidinde bulundu.

Üçlü ittifak tarafından yapılan açıklamada, “Anlaşmayı imzalayarak sorumluluğunu üstlenen tüm yetkilileri ve saha komutanlarını, tüm askeri operasyonları derhal durdurmaları çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Üçlü ittifak açıklamada, saha komutanları ve politik liderlerin ateşkes anlaşmasının ihlalinden sorumlu tutulacağını da sözlerine ekledi.

'OLUMSUZ RAPORLAR NEFRETİ KÖRÜKLÜYOR'

Cumhurbaşkanı Kiir, yeni yıl dolayısıyla başkanlık sarayında bir araya geldiği hükümet yetkilileri ile görüştü.

Başkent Cuba’daki yabancı misyonların ve medyanın, sıklıkla, barışın önündeki engelleri ele alabilecek girişimlerden ziyade ülkedeki sıkıntılara ilişkin raporları yazdıklarını belirten Kiir, ''Güney Sudanlı bazı aktivistlerin internet üzerinden sosyal paylaşım yoluyla yaptıkları olumsuz raporların yaygınlaştırılması, yalnızca vatandaşlar arasındaki uzlaşı yerine nefreti kışkırtmaktadır'' dedi.

Güney Sudan’da ikamet eden Batılı yabancıların ülke dışına olumsuz mesajlar gönderdiklerini söyleyen Kiir, özellikle üçlü ittifak ülkelerinin büyükelçileri tarafından yazılan raporlara atıfta bulunarak, “Bu yabancılar Cuba’da yaşıyorlar ve oradaki güvenlik eksikliği hakkında konuşuyorlar. Bu, bizi hiçbir yere götürmez” şeklinde konuştu.

Diplomatik misyon üyelerine bir mektup gönderen Güney Sudan Cumhurbaşkanı, “Cuba’da ikamet eden çeşitli ülkelerden gelen dostlarımıza bu mektupları hükümetlerine göndermeleri için ulaştırdık. Mektuplarda, kendilerine burada çalışanları hakkında endişe etmemeleri konusunda güvence veriyorum. 2018 yılını barış yılı yapmak ve silahların sesini susturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.