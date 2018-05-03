Güney Korelilerin yüzde 78'i Kim Jong Un'u güvenilir buluyor

KDHC lideri Kim Jong Un ile Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in'in buluşmasının olumlu etkileri sürüyor. Güney Kore'de yapılan bir anket, halkın yüzde 78'inin Kim Jong Un'u güvenilir bulduğu sonucunu verdi.

Geçtiğimiz cuma günü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un ile, Güney Kore lideri Moon Jae-in sınır hattında buluşmuş, büyük zirvenin pozitif bir atmosferde geçtiği belirtilmişti.

Buluşmanın hemen ardından Güney Kore'de yapılan bir anket, halkın yüzde 78'inin Kim Jong Un'u güvenilir bulduğu sonucunu gösterdi. Oysa yalnızca 1,5 ay önce yapılan bir ankette, bu oran yüzde 10'du.

Zirve eşi görülmemiş sahnelerle doluydu. Kim Jong Un, Kore Yarımadası'nı bölen yüksek beton levhanın üzerinden sınırın ötesine ayağını atarken, Moon'la birlikte elele sınır boyunca yürüdüğü görüntüler yayınlandı.

İkili kameraların önünde, ormanda 30 dakika sohbet etti; Kim Jong Un'un mizah anlayışı ve kendisinden 30 yaşından büyük olan Moon'a dönük tutumu da gazetecilerin ilgi odağıydı.

Bunlardan daha önemlisi ise, iki liderin 70 yıldan uzun süredir devam eden savaş atmosferini bitirmeye dönük imzaladığı bildirge oldu. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gündem edildi. 70 yılda bu düzeyde yalnızca üç görüşmenin yapıldığı yarımada için Kim Jong Un, liderlerin daha sık görüşmesine dönük tutumunu beyan etti.

Ankete katılanların yüzde 35'inden fazlası, zirvenin en önemli sonucunun yarımadayı nükleer silahlardan arındırma gündemi olduğunu söylerken, neredeyse yüzde 30'luk bir oran da Kim Jong Un'un sınırın öte yanına adımını atmasının, zirvenin en etkileyici anı olduğunu belirtti.

Güney Kore'de Kim Jong Un için destek oranı, şu anda desteği yüzde 86 puan alan Moon kadar yüksek denebilir. Güney Kore cumhurbaşkanı, bir yıl önce göreve gelmesinden bu yana tüm Güney Koreli devlet başkanları arasında en yüksek popülariteye sahip olanı.

Kim Jong Un'un ABD Başkanı Donald Trump ile muhtemelen bu ayın sonlarında planlanan zirve boyunca da aynı olumlu havayı estirip estirmeyeceği ise merak edilenler arasında.

Kim Jong Un ve Moon Jae-in sınırdaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.