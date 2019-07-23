Güney Kore'den Rus savaş uçağına uyarı ateşi

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, hava sahası ihlali gerçekleştirdiği iddiasıyla bir Rus savaş uçağına yüzlerce uyarı ateşi yapıldığını açıklarken, Rusya Savunma Bakanlığı, iddiayı yalanladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir Rus savaş uçağının Güney Kore hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek Güney Kore hava kuvvetleri tarafından uçağa yüzlerce uyarı ateşi açıldığını açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, iki Rus Tu-95 uçağı ve iki Çin H-6 uçağı Güney Kore Hava Savunma Radarı'na yakalanırken ayrı bir Rus hava indirme uçağının Güney Kore himayesindeki Dokdo Adası hava sahasını ihlal ettiği öne sürüldü.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95 uçaklarının planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini ve Güney Kore'nin hava sahasına girmediğini açıkladı. Bakanlık, Güney Kore'ye ait F-16 uçaklarının "amatörce manevralar" gerçekleştirdiğini ve Rus uçaklarıyla temas kurmadığını belirtti.

JAPONYA İKİ ÜLKEYİ DE SUÇLADI

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Japonya hükümeti baş sözcüsü Yoşihide Suga, iki ülkeye de tepki gösterdi. Suga, "Japonya'nın bölgedeki egemenlik hakları ışığında Güney Kore'nin uyarı ateşleri kabul edilebilir değildir" dedi.