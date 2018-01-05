Güney Kore'den açıklama: Kuzey Kore görüşme teklifimizi kabul etti

Güney Koreli yetkililer, KDHC'nin görüşme teklifine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri, bu hafta yaptığı açıklamada Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini duyurmuş, Olimpiyatların KDHC'liler arasındaki birliği göstermek için "iyi bir fırsat" olduğunu söylemişti.

Bunun ardından Güney Kore yönetimi, KDHC'ye Olimpiyatlara katılım ve diğer meseleler üzerine üst düzey görüşme yapılması için teklif götürmüştü. Güney Kore'den yapılan açıklamaya göre bu teklife KDHC'den olumlu yanıt geldi.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta yapılabileceği söylenirken Yonhap'a göre görüşmelerde Güney Kore ile KDHC arasındaki bağların geliştirilmesi de ele alınacak.

KDHC ile Güney Kore arasındaki son üst düzey görüşme Aralık 2015'te gerçekleştirilmişti.