Güney Kore'de sendikalara baskı artıyor

General Motors, Güney Kore'de 2 bin 600 kişiyi işten çıkarırken sendikalara taviz vermeleri konusunda baskı yapıyor.

Güney Kore'de General Motors'un (GM) 2 bin 600 kişiyi işten çıkarmasının ve sendikaların taviz vermemesi durumunda Güney Kore'yi terk etmekle tehdit etmesinin ardından ülkede sendikacılığın durumu tartışmaya açıldı.

Güney Kore'nin mücadeleciliğiyle ünlü sendikaları ve emekçi hareketleri uzun bir süre ücretlerin yüksek kalmasını sağladı.

SENDİKALARDAN 'MAKUL' OLMALARI BEKLENİYOR

Otomobil üreticileri iş ve yatırımlarını düşük maliyete sahip ülkelere taşımayı düşünürken, Güney Kore'de sendikalar taviz vermeye zorlanıyorlar.

LS Varlık Yönetimi yatırım yöneticisi Kim Sung-soo, sendikaların daha "makul" bir yapıya bürüneceğini söyleyerek "Sendikalar geçmişte yaşananlardan ders alarak, militanlaşırlarsa her şeyi kaybedebileceklerini biliyorlar" ifadelerini kullanıyor.

Büyük firmaların sendikaları, 1980 ve 90'larda ülkedeki hızlı sanayileşme döneminde Güney Kore'nin güçlü aile şirketlerine karşı ücretler ve temel işçi hakları mücadelesini oldukça yükseltmişti.

Yine aynı dönemde otoriter hükümetlere karşı demokrasi hareketlerinin öncülüğünü yaparak küçük firmalardaki sendikasız işçilerin ve halkın çok büyük kesiminin desteğini arkasına almıştı.

Ancak sendikaların gücü ve etkisi gittikçe azalıyor. Seul'de Dankook Üniversitesi ekonomi profesörü Kim Tai-gi, halkın çoğunluğunun artık sendikaları "kendi çıkarlarını kollayan topluluk" olarak gördüğünü söylüyor.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre sendika üyeliği son 20 yılda yarı yarıya düştü. İşçilerin yalnızca yüzde 10'unun sendikaya üye olduğu Güney Kore, bu konuda Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Örgütü'ne (OECD) üye ülkeler arasında sonuncu olan Türkiye'nin bir üstünde yer alıyor.

Güney Kore'de 16 bin işçi çalıştıran GM, Şubat ayında Gunsan tesisini kapatacaklarını ve ülkedeki diğer üç fabrikayı da kapatma seçeneklerini gözden geçirdiklerini açıklamıştı.

GM'de örgütlü işçi sendikası, ücret artışı ve prim talep etmeyeceklerini belirtmişti. Bu, GM'nin Daewoo'yu satın aldığı dönemden bu yana ilk defa yıllık ücret artışının talep edilmemesi anlamına geliyor.

Ancak GM, Güney Kore'deki faaliyetlerinde yaşadığı kayıpları hatırlatarak, 20 Nisan'a kadar ücretlerde kesintiye gidilmemesi durumunda iflas edebileceğini açıkladı.

SENDİKASIZLAŞMA ARTIYOR

1987 demokrasi hareketi ve Hyundai Grubu ve büyük aile şirketlerinde sendikaların kurulmasıyla birlikte 1990'ların başında ücretlerde büyük bir artış olmuştu.

Ancak 1997-1998'deki Asya finansal krizinin ardından yaşanan çok sayıda işten çıkarma, sendika hareketlerini büyük ölçüde zayıflattı.

Aynı zamanda Güney Kore'de genç işsiz oranı 2017'de yüzde 9,8'e dayanarak rekor düzeye ulaştı. Bu oran ülke çapında işsizliğin üç katıyken, genç işsiz oranı Japonya'da yüzde 4, ABD'deyse yüzde 8,1 dolaylarında.

Geçmişte sendikaların savunuculuğunu yapmış olan eski insan hakları hukukçusu Başkan Moon Jae-in'in hükümeti, bir yandan sendikasız geçici işçiliği desteklerken aynı zamanda sendikalara halkın desteğini geri kazanma çağrısı yapıyor.

Kumho Tire'de örgütlü sendika üyesi, kendilerini hükümet ve Moon tarafından ihanete uğramış hissettiklerini belirtiyor: "Sadece başkan değil, çoğu kabine üyesi geçmişte işçi hareketine katılmışlardı, ancak şimdi bize sırtlarını çeviriyorlar."

Geçen ay kredi kurumlarının şirketi, Çinli Kingdao Doublestar'a satmaya karar vermesinin ardından Kumho'daki işçi sendikası eyleme gitmiş ve grev yapacaklarını açıklamıştı. Hükümetin baskılarının ardından sendika, itirazını geri çekmişti.