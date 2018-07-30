Güney Kore'de fazla mesai kaynaklı intiharlar artıyor

Güney Kore'de fazla mesaiden dolayı intihar edenlerin sayısı artarken, hükümet çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik girişimlerde bulunuyor.

New York Times'ta yer alan habere göre, Güney Koreli işçilerin maruz kaldığı insanlık dışı çalışma koşulları intiharlar oranlarında artışa yol açıyor.

İşgücü verilerine göre Güney Kore'de çalışma saatleri, fazla mesaiden dolayı ölümlerin yaşandığı Japonya'dan daha yüksek durumdayken, Güney Koreli işçiler ABD'ye kıyasla yılda 240 saat daha fazla çalışıyor.

FAZLA MESAİ YILDA 500 KİŞİYİ İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Güney Kore polisi yılda gerçekleşen 14 bin intihardan 500'ünün yoğun çalışma koşullarından dolayı olduğunu belirtiyor.

Ülkede bu ay, çalışma saatlerinin haftada 52 saat olmasına ilişkin yeni bir yasa çıkarılırken hükümet, işçilerin akşam eve varabilmesi ve hafta sonu tatil yapabilmesi için şirketlere talimat veriyor.

Çok çalışmanın bir onur göstergesi olarak kabul edildiği Güney Kore'de zor çalışma koşullarına dikkat çeken işçilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

'İŞ VERİMLİLİĞİ AZALIYOR'

Güney Koreli işçilerin sıklıkla "gapjil" adlı çalışma kültüründen muzdarip olduğu belirtilirken, "gapjil"in patronların ve güç sahiplerinin çalışanlarına aşağılayıcı tavır takınması anlamına geldiği belirtiliyor.

Geçen yıl hükümet ofisinde çalışan genç bir kadının intihar etmesinin ardından o dönem henüz aday olan devlet başkanı Moon Jae-in, Facebook'ta "Artık fazla mesai ve gece geç saatlere kadar çalışan bir toplum olamayız" mesajını paylaşmıştı.

Moon Jae-in, bu ay yaptığı açıklamada ise "Alışılagelmiş fazla mesailer, ülkede iş verimliliğinin azalmasının altında yatan en büyük neden" yorumunda bulunmuştu.

Mayıs ayında Seul şehir yönetimi, cuma akşamı saat 7'den sonra iş yeri ışıklarının ve bilgisayarlarının kapatılması uygulamasını başlattı.

Yeni çalışma saatleri uygulamasında yasal boşlukların bulunduğuna dair eleştiriler de bulunuyor. Sağlık ve ulaşım sektörüne, yasada bir takım istisnalar tanınırken, şirketlerin işe alımları engellemek için farklı yollara başvurabileceğine dikkat çekiliyor.

Yayın İşçileri Sendikası, yasaların çiğnendiğine ve fazla mesai talep edildiğine dair 30'dan fazla şikayet geldiğini açıkladı.