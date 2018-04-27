Güney Kore'de ABD’ye ‘işgal’ çağrısı

​Bugün KHDC ve Güney Kore liderleri katılımıyla bir zirve düzenlenirken ABD yanlısı bir grup, ABD’ye Kore’yi ‘işgal etme’ çağrısında bulundu. Trump’ın fotoğraflarının taşındığı eylemde milliyetçi marşlar okunurken pankartların İngilizce olması ve Güney Kore bayrağından çok ABD ve İsrail bayrağı taşınması dikkat çekti.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un ve Güney Kore lideri Moon Jaa İn arasındaki zirve gerçekleşirken, zirvenin yapıldığı sınır bölgesine yakın bir yerde toplanan ABD yanlısı bir grup yaptıkları eylemde ABD’den kuzeydeki komşularını bombalamasını talep etti.

Korea Herald ve RT News’tan derlenen bilgilere göre eylemde atılan sloganlar arasında “Moon Jae İn istifa” da bulunurken eylemciler bir yüzünde KDHC bayrağı ve eski KDHC liderlerinin resimlerinin, diğer yüzünde de Kore Yarımadası’nın haritasının olduğu kağıtları yaktı. İki Kore arasındaki zirvede bölgenin silahsızlandırılması görüşülürken eylemciler üzerinde Kim ve Moon’un maketlerinin olduğu bir füze maketi taşıyordu.

Savaş, işgal yanlısı eylemde taşınan bayraklar da dikkat çekti. Alanda Güney Kore bayrağından çok ABD ve İsrail bayrağı taşınırken eylemcilerin milliyetçi marşlar söylemesi pek de şaşırtmadı.