Güney Kore, Trump-Kim görüşmesi için arabulucu olmak istiyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin provokasyonların sürmesi halinde 12 Haziran’da yapılması planlanan Trump-Kim görüşmesinin gerçekleşmeyebileceğini açıklamasının ardından Güney Kore arabuluculuğa soyundu.

Güney Kore bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’un görüşmesi için arabuluculuk teklifinde bulundu.

ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını provokasyon olarak niteleyen KDHC, Güney’le dün yapılması planlanan üst düzey görüşmeyi askıya aldığını açıklamıştı. KDHC ayrıca provokasyonun sürmesi ve nükleerden arındırmanın tek taraflı olarak dayatılması halinde, Kim Jong-un ile Trump arasında 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveyi de iptal edebileceğini duyurmuştu.

Bugün Güney Kore cumhurbaşkanlığına bağlı Mavi Ev’den yapılan açıklamada Washington ile Pyongyang arasında bir köprü oluşturma arayışında olacakları belirtildi. Mavi Ev yetkilisinin açıklamasında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile ABD arasında “aracı rolü” oynamak istediği bildirildi.

Moon ile Trump’ın 22 Mayıs’ta Beyaz Saray’da bir araya gelmesi bekleniyor.

JAPON GAZETESİNİN İDDİASI

Öte yandan Reuters’ın Japon gazetesi Asahi’den aktardığına göre; ABD, KDHC’den bazı nükleer savaş başlıkları ve bir kıtalararası balistik füzenin de içinde olduğu nükleer malzemeyi altı ay içinde gemiye yükleyip denize çıkarmasını talep etti. Gazete ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Pyonyang’ın bu teklifi kabul etmesi halinde ülkeyi terörizme destek veren ülkeler listesinden çıkarmayı ve Kim’in liderliğine destek vermeyi garanti ettiğini iddia etti.