Güney Kore: Samimi ve içten bir diyalog oldu

KDHC lideri Kim Jong-un ve Güney Kore lideri Moon Jae-in zirvesine ilişkin Seul’den yapılan açıklamada, görüşmenin “Samimi ve içten” olduğu belirtildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in sınırdaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Ateşkes köyüne gelen KDHC lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçti.

Kim Jong-un tarihi buluşmada Güney Kore liderinin elini sıkarak, “Bu tarihi mekanda buluşmaktan heyecan duydum ve beni bizzat karşılamak için sınıra gelmeniz çok etkileyici" ifadelerini kullandı. Moon Jae-in ise KDHC liderine, "Bunu burada gerçekleştirmek sizin büyük kararınızdı” dedi.

Güney Kore makamlarından tarihi zirveye ilişkin yapılan açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda “samimi ve içten” bir diyalog gerçekleştirildiği belirtildi.

Kim Jong-un görüşmelerin düzenli hale getirilmesini teklif etmişti.